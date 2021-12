Scuola, oltre 10mila classi di nuovo in Dad. Allarme presidi: “Per tracciamento serve Esercito” (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Ad oggi in tutta Italia ci sono circa 10mila classi su un totale di 400mila che sono tornate in Dad, la didattica a distanza, a causa del Covid. “E’ sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c’è paragone e comunque non c’è paragone rispetto ad un anno fa“. Così Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi ospite a Res Publica su Cusano Italia Tv. Ma il problema, spiega, è che ci sono difficoltà nel tracciamento dei contagi. Ecco perché Giannelli ha chiesto l’intervento dell’Esercito. Soprattutto per evitare la Dad il più possibile. Dad, Giannelli: “Asl hanno difficoltà con il tracciamento” “Certamente la pandemia è in risalita – sostiene Giannelli -. Devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic – Ad oggi in tutta Italia ci sono circasu un totale di 400mila che sono tornate in Dad, la didattica a distanza, a causa del Covid. “E’ sicuramente un numero consistente, ma rispetto al totale non c’è paragone e comunque non c’è paragone rispetto ad un anno fa“. Così Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionaleospite a Res Publica su Cusano Italia Tv. Ma il problema, spiega, è che ci sono difficoltà neldei contagi. Ecco perché Giannelli ha chiesto l’intervento dell’. Soprattutto per evitare la Dad il più possibile. Dad, Giannelli: “Asl hanno difficoltà con il” “Certamente la pandemia è in risalita – sostiene Giannelli -. Devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa ...

