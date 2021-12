Sciopero generale, Pirulli (Cisl): «Ora serve dialogare. Sindacati divisi? Non è colpa nostra» – L’intervista (Di martedì 7 dicembre 2021) Sullo Sciopero generale del prossimo 16 dicembre il fronte sindacale si spacca. Cgil e Uil fanno muro, contestando la legge di bilancio, considerata «insoddisfacente». Pensioni, scuola, giovani, donne, fisco, precarietà, politiche industriali e contrasto alle delocalizzazioni: tutti temi sui quali si poteva fare di più, «pur apprezzando lo sforzo del governo», dicono Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Non la pensa così la Cisl che invece oggi, 7 dicembre, riunirà la segreteria perché «questo è il momento del dialogo, è sbagliato scioperare», ha detto il segretario generale Luigi Sbarra a la Repubblica. Il divorzio è arrivato, netto, sul tema delle pensioni: così il prossimo venerdì scenderanno in piazza, da separati. Anzi, «noi non scenderemo proprio in piazza», spiega Mattia Pirulli, ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Sullodel prossimo 16 dicembre il fronte sindacale si spacca. Cgil e Uil fanno muro, contestando la legge di bilancio, considerata «insoddisfacente». Pensioni, scuola, giovani, donne, fisco, precarietà, politiche industriali e contrasto alle delocalizzazioni: tutti temi sui quali si poteva fare di più, «pur apprezzando lo sforzo del governo», dicono Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Non la pensa così lache invece oggi, 7 dicembre, riunirà la segreteria perché «questo è il momento del dialogo, è sbagliato scioperare», ha detto il segretarioLuigi Sbarra a la Repubblica. Il divorzio è arrivato, netto, sul tema delle pensioni: così il prossimo venerdì scenderanno in piazza, da separati. Anzi, «noi non scenderemo proprio in piazza», spiega Mattia, ...

direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - ilfoglio_it : I litigi sul “contributo di solidarietà” ci dicono che in realtà la destra non si batte per ridurre la pressione fi… - giampietrogiova : RT @AndreaMarcucci: Lo sciopero generale indetto da #Cgil ed #Uil è immotivato ed ingiusto, ci ripensino. Il Governo sta facendo tanto sull… - tfnews_t : “Manovra insufficiente”: i #sindacati proclamano lo #SCIOPEROgenerale #Cgil #Uil #Cisl @cgilnazionale @UILofficial… - Nadif : RT @RabbitChairman: Sinceramente mi basta questo titolo per appoggiare lo sciopero generale al 450 % -