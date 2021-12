Ricordate Manuela in Una Vita? E’ stata la protagonista della prima stagione: com’è oggi l’attrice, da non credere (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha interpretato Manuela in Una Vita: è stata la protagonista della prima stagione, avete visto oggi l’attrice? Una Vita va in onda in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021 e in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Ambientata tra gli anni 1899 e 1920, racconta le storie di varie famiglie e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha interpretatoin Una: èla, avete visto? Unava in onda in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021 e in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Ambientata tra gli anni 1899 e 1920, racconta le storie di varie famiglie e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Manuela_blondie : E ricordate sempre questo: se fai una cosa è perché VUOI FARLA. Se non fai una cosa è perché NON VUOI FARLA. - civati : RT @peoplepubit: Grazie a te, Manuela, grazie alle tante persone che anche in questi giorni stanno approfittando delle offerte della #jolab… - peoplepubit : Grazie a te, Manuela, grazie alle tante persone che anche in questi giorni stanno approfittando delle offerte della… -