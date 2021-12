Patrick Zaki sarà scarcerato, ma restano le accuse a suo carico (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Questo l’esito della terza udienza del processo a carico dello studente egiziano dell’università di Bologna sotto accusa per diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici e detenuto in carcere da 668 giorni. Lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell’udienza a Mansura ad un capannello di cronisti tra cui il corrispondente dell’ANSA. Non si sa al momento quando Zaki sarà scarcerato, se nella stessa giornata di oggi oppure nei prossimi giorni. L’udienza era stata sospesa dopo appena 4 minuti perché l’avvocata del giovane studente, Hoda Nasrallah, che ne cura la difesa per conto della Ong Eipr, aveva chiesto di avere accesso a tutte le prove, i filmati e i verbali che fanno parte ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021), ma non assolto. Questo l’esito della terza udienza del processo adello studente egiziano dell’università di Bologna sotto accusa per diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici e detenuto in carcere da 668 giorni. Lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell’udienza a Mansura ad un capannello di cronisti tra cui il corrispondente dell’ANSA. Non si sa al momento quando, se nella stessa giornata di oggi oppure nei prossimi giorni. L’udienza era stata sospesa dopo appena 4 minuti perché l’avvocata del giovane studente, Hoda Nasrallah, che ne cura la difesa per conto della Ong Eipr, aveva chiesto di avere accesso a tutte le prove, i filmati e i verbali che fanno parte ...

