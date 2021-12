Militao | Casemiro | Vinicius e Rodrygo | questo è un samba Real

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il nuovo Madrid di Carlo Ancelotti ha un'anima molto italiana nel suo staff, e un cuore brasiliano in campo. Tra i titolari della squadra che viene da 8 vittorie consecutive e in attesa della sfida ...

Tra i titolari della squadra che viene da 8 vittorie consecutive e in attesa della sfida con l'Inter guida tanto la Liga che il girone di Champions, i brasiliani sono 4:, Vinicius e ...Live Real Madrid - Inter, segui qui la diretta dalle ore 21 Probabili formazioni Real Madrid : Courtois; Carvajal,, Alaba, Mendy; Modric,, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr. All. ...I rossoneri di Pioli si giocano in casa le ultime speranze di andare avanti, ma vincere non basterà: bisogna vedere cosa fanno Porto e Atletico. I nerazzurri di Inzaghi invece sono a Madrid a caccia d ...Sicura del passaggio del turno, l'Inter di Simone Inzaghi si presenta a Madrid per assaltare il primo posto nel girone. "Basterà" battere la squadra di Ancelotti, ai ...