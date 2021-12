Ma secondo te quand’è veramente Natale? La tua risposta svela chi sei (Di martedì 7 dicembre 2021) Il nostro test su quando è veramente Natale vi dividerà sicuramente in due fazioni particolarmente agguerrite: secondo te è il 24 o il 25? Va bene, va bene, non mettetevi ad urlare lo sappiamo: c’è un motivo se una si chiama la Vigilia e l’altro Natale, ok? Ti sorprenderà sapere, però, che nella sensibilità di tantissime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Il nostro test su quando èvi dividerà sicuramente in due fazioni particolarmente agguerrite:te è il 24 o il 25? Va bene, va bene, non mettetevi ad urlare lo sappiamo: c’è un motivo se una si chiama la Vigilia e l’altro, ok? Ti sorprenderà sapere, però, che nella sensibilità di tantissime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Pepper08750063 : Finalmente ho fatto anche il secondo vaccino ?????? P.s. quand'è che ci si comincerebbe a trasformare? ???????????? - Giovann37063625 : @titty_napoli Sono pienamente d'accordo. Secondo alcuni dementi, quand e cos vann malament a' colp è semp e ll'at!!… - SbRocko1 : @matteobordone Normalissimo. ‘400 - 2K: «sbarbè cuand’è briaghi stede tent’a l’agua» 2K on: «quand’è briaghi ste’ t… - clodias_ : Ma secondo voi è normale parlare di una bolletta del gas ieri interrompere la conversazione e dire 'scusa non è più… - yousayiamfixed : blue ivy è identica a beyoncé e rumi è identica a blue ivy quand'era piccola secondo me le ha fotocopiate -