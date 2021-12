“Lui è sparito”. Barbara D’Urso, la voce maligna sulla sua vita privata. Lei non parla (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutto sembrava procede a meraviglia, almeno fino a qualche settimana fa. Ma allora, adesso, dove è andato a finire il rinomato broker assicurativo Francesco Zangrillo? Il primo ad essersi posto questa scottante domanda è stato il sito targato Roberto D’Agostino, Dagospia. L’uomo non è più stato paparazzato con Barbara D’Urso. Sembrava amore, invece era un calesse. È realmente andata a finire così tra Francesco Zangrillo e Carmelita? Non è ancora detta l’ultima parola, anzi stiamo ancora parlando di nient’altro che un’indiscrezione. Conferme non sono di certo arrivate, quando si tratta di Barbara D’Urso della sua sfera privata, cala sempre il mistero. Barbara D’Urso, le voci sul compagno Francesco Zangrillo La preoccupante supposizione è ... Leggi su tuttivip (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutto sembrava procede a meraviglia, almeno fino a qualche settimana fa. Ma allora, adesso, dove è andato a finire il rinomato broker assicurativo Francesco Zangrillo? Il primo ad essersi posto questa scottante domanda è stato il sito targato Roberto D’Agostino, Dagospia. L’uomo non è più stato paparazzato con. Sembrava amore, invece era un calesse. È realmente andata a finire così tra Francesco Zangrillo e Carmelita? Non è ancora detta l’ultima parola, anzi stiamo ancorando di nient’altro che un’indiscrezione. Conferme non sono di certo arrivate, quando si tratta didella sua sfera, cala sempre il mistero., le voci sul compagno Francesco Zangrillo La preoccupante supposizione è ...

