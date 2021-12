Klopp | “Orgoglioso di ciò che hanno mostrato i miei ragazzi”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato così a Infinity+ dopo il successo sul Milan: “È stata una grande sorpresa per qualcuno vedere quella formazione ma sono molto contento della partita. Sonodi quello che il Liverpool ha fatto vedere”. Un giudizio su Zlatan Ibrahimovic?“Giocatore fantastico, con una carriera fantastica, pazzo abbastanza da pensare di continuare a giocare dopo i 40 anni. Stasera ha avuto il problema di difendere il pallone perché lo ha sempre ricevuto spalle alla porta”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo L'allenatore del Liverpool Jurgenha commentato a Mediaset la vittoria sul Milan: 'Volevamo giocare e vincere questa partita. La ... Sonodella squadra e del cuore che ...Sono molto, è un vero onore essere l'allenatore di questo club. Era un'opportunità che ... IL LIVERPOOL - 'Il Liverpool ha un allenatore di livello mondiale come Jürgen. Se decide ...Le parole del tecnico Jurgen Klopp ha parlato a Mediaset alla fine di Milan-Liverpool. VITTORIA – «Sono molto contento di quello che hanno fatto i tanti ragazzi giovani che ho schierato, tanta qualità ...Sono orgoglioso della squadra e del cuore che ha messo nella gara, abbiamo giocato bene e siamo stati disciplinati in campo". Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp a Champions League Live su ...