Katarina l'ex moglie di Alex Belli attacca: traditore seriale, le fece tutti i nomi (Di martedì 7 dicembre 2021) Chi ama il gossip e il chiacchiericcio e segue i programmi di Canale 5 conosce certamente molto bene la storia di Alex Belli. Un attore che negli ultimi anni, più che far parlare di se per i meriti lavorativi, ha passato ore su ore in tv a difendersi dalle accuse di ex che hanno raccontato peste e corna sulla sua vita. In particolare, Barbara d'Urso per mesi raccontò anni fa tutta la vicenda della fine del matrimonio tra Katarina Raniakova ( a oggi la sola moglie di Alex Belli) e l'attore. Tra Domenica Live e Pomeriggio 5, ore su ore furono dedicate a tutti i protagonisti di una storia fatta di tradimenti, minacce psicologiche, smentite, testimonianze. Da Barbara d'Urso arrivarono anche le sedicenti amanti di Alex Belli. L'attore ...

