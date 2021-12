Juventus | Rabiot | «I fischi? Sono sereno | risposte solo sul campo»

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Iun professionista da 10 anni, conosco il calcio,, devo concentrarmisule su quello che devo fare, dando tutto per la squadra, giocando bene: è l’unico modo di rispondere”. Lo dice Adrien, centrocampista della, alla vigilia del match tra i bianconeri e il Malmoe in Champions League.

Estremamente altalenante in stagione, laprova a dare continuità al successo in Serie A ... In conferenza stampa pre - Malmo, al fianco di Allegri, si è presentato. Il francese, tra le ...(4 - 2 - 3 - 1): Perin; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Arthur, Bentancur;, Dybala, Bernardeschi; Morata. All.: Allegri. MALMOE (3 - 5 - 2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, ...La Juventus affronterà domani alle 18,45 gli svedesi del Malmoe all’Allianz Stadium per provare a strappare il primo posto nel gruppo H di Champions League al Chelsea, impegnat ...Con gli ottavi di Champions già in cassaforte, la Juventus proverà a centrare il primo posto nel gruppo H. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal fanalino di coda Malmö: si gioca, domani alle 18:45, al ...