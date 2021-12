Infortunio Kulusevski: lo svedese sottoposto ad un intervento. Il comunicato (Di martedì 7 dicembre 2021) Infortunio Kulusevski: lo svedese sottoposto ad intervento. Le sue condizioni dell’attaccante della Juventus Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto che Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico in mattinata. Di seguito riportati tutti i dettagli. comunicato – «Questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): load. Le sue condizioni dell’attaccante della Juventus Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto che Dejanè statoadchirurgico in mattinata. Di seguito riportati tutti i dettagli.– «Questa mattina Dejanè statoadchirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

