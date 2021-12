Il processo a Zaki riprenderà a febbraio. E dovrà essere presente in aula. Nel frattempo sarà liberato. Di Maio: “Primo obiettivo raggiunto. Continuiamo a lavorare” (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick Zaki sarà liberato, dopo l’ordine di scarcerazione emesso questa mattina dal tribunale di Mansura (leggi l’articolo), ma non si sa quando. Il processo a suo carico, inoltre, andrà avanti, non essendo decadute le accuse nei suoi confronti. Secondo quanto riferisce l’Ong Eipr in un tweet, la prossima udienza del processo è stata fissata per il Primo febbraio e il ricercatore, che nel frattempo sarà libero, dovrà però essere presente in aula. “Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso Continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick, dopo l’ordine di scarcerazione emesso questa mattina dal tribunale di Mansura (leggi l’articolo), ma non si sa quando. Ila suo carico, inoltre, andrà avanti, non essendo decadute le accuse nei suoi confronti. Secondo quanto riferisce l’Ong Eipr in un tweet, la prossima udienza delè stata fissata per ile il ricercatore, che nellibero,peròin. “: Patricknon è più in carcere. Adessosilenziosamente, con costanza ...

amnestyitalia : #7dicembre Oggi l'udienza del processo a Patrick Zaki. Speriamo il meglio ma temiamo il peggio. Intanto non si fer… - SkyTG24 : #PatrickZaki sarà scarcerato, ma non assolto. È quanto emerge dall'udienza che si è tenuta a Mansura, in Egitto… - Piu_Europa : Grande soddisfazione per l’ordine di scarcerazione di Patrick Zaki. Speriamo di vedere Patrick libero oggi stesso.… - BrunellaCalabre : RT @giuliaselvaggi2: Scrivere “Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto” significa, in italiano, che sarà condannato. La notizia corret… - Moropatica_11 : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… -