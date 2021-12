Il pensiero di Confucio per la prima volta “accessibile” a tutti (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo tre secoli è possibile, grazie alla traduzione in italiano e inglese, la divulgazione, la lettura e la comprensione del pensiero di Confucio. È stato presentato a Palermo, presso l’Oratorio di Sant’Elena e Costantino, Zhongyong, “La costante pratica del giusto mezzo”, una pubblicazione edita dalla Fondazione Federico II. fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo tre secoli è possibile, grazie alla traduzione in italiano e inglese, la divulgazione, la lettura e la comprensione deldi. È stato presentato a Palermo, presso l’Oratorio di Sant’Elena e Costantino, Zhongyong, “La costante pratica del giusto mezzo”, una pubblicazione edita dalla Fondazione Federico II. fsc/gtr su Il Corriere della Città.

