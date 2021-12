Il Paradiso delle Signore, trama 7 dicembre: una brutta sorpresa per Stefania (Di martedì 7 dicembre 2021) Al Paradiso delle Signore, come segnala la trama di oggi, martedì 7 dicembre, Stefania Colombo riceverà una notizia che la manderà in apprensione, mentre Agnese sarà furiosa con Armando. Intanto, si farà sempre più tesa la situazione tra Adelaide e Flora con la contessa che sarà convinta che la Ravasi stia raccontando bugie e deciderà di ordire una trappola ai suoi danni per smascherarla. Dal canto suo, Stefania si trasferirà ufficialmente a vivere a casa di Ezio, mentre al grande magazzino milanese ferveranno i preparativi per il nuovo numero della rivista e a Vittorio verrà un'idea che non incasserà il favore di Stefania. Conti, infatti, chiederà alla giovane di collaborare con Marco alla stesura del giornale, ma lei non reagirà con entusiasmo in ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021) Al, come segnala ladi oggi, martedì 7Colombo riceverà una notizia che la manderà in apprensione, mentre Agnese sarà furiosa con Armando. Intanto, si farà sempre più tesa la situazione tra Adelaide e Flora con la contessa che sarà convinta che la Ravasi stia raccontando bugie e deciderà di ordire una trappola ai suoi danni per smascherarla. Dal canto suo,si trasferirà ufficialmente a vivere a casa di Ezio, mentre al grande magazzino milanese ferveranno i preparativi per il nuovo numero della rivista e a Vittorio verrà un'idea che non incasserà il favore di. Conti, infatti, chiederà alla giovane di collaborare con Marco alla stesura del giornale, ma lei non reagirà con entusiasmo in ...

