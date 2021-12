Il Paradiso delle Signore, l'interprete di Ludovica: 'Ce la farà a resistere con Marcello?' (Di martedì 7 dicembre 2021) In occasione del 75esimo anniversario della rivista 'Confidenze', Giulia Arena è stata scelta per la copertina di questo speciale numero. Entusiasta per gli ascolti tv che Il Paradiso delle Signore sta riscontrando anche in questa sesta stagione, l'interprete di Ludovica Brancia ha parlato del suo personaggio e del lieto momento che sta attraversando, oltre a svelare alcuni retroscena che sicuramente interesseranno i fan della daily soap di Rai 1. È venuto fuori che in molti hanno chiesto delle anticipazioni sulle future puntate de Il Paradiso delle Signore e la risposta dell'attrice a tal proposito è stata decisamente interessante. Infine, Giulia ha passato in rassegna il rapporto tra Ludovica e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021) In occasione del 75esimo anniversario della rivista 'Confidenze', Giulia Arena è stata scelta per la copertina di questo speciale numero. Entusiasta per gli ascolti tv che Ilsta riscontrando anche in questa sesta stagione, l'diBrancia ha parlato del suo personaggio e del lieto momento che sta attraversando, oltre a svelare alcuni retroscena che sicuramente interesseranno i fan della daily soap di Rai 1. È venuto fuori che in molti hanno chiestoanticipazioni sulle future puntate de Ile la risposta dell'attrice a tal proposito è stata decisamente interessante. Infine, Giulia ha passato in rassegna il rapporto trae ...

