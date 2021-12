Green pass sui mezzi pubblici, a Bergamo raffica di controlli, ma poche sanzioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Bergamo. raffica di controlli ma poche multe nel primo giorno di obbligo di Green pass sui mezzi pubblici. Lunedì la polizia locale di Bergamo è scesa in strada fin dalle prime ore della mattinata per appurare se tutti quelli pronti a salire a bordo di bus, treni o tram fossero in possesso del certificato verde. Nella prima parte di giornata le pattuglie si sono concentrate soprattutto nell’area di piazzale Marconi, dove si trovano sia la stazione ferroviaria che quella dei pullman. Nel dettaglio sono state controllate 174 persone, per la maggior parte studenti. Alla fine sono state solo sei le sanzioni elevate a soggetti che non avevano il Green pass. Nel pomeriggio gli agenti si sono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021)dimamulte nel primo giorno di obbligo disui. Lunedì la polizia locale diè scesa in strada fin dalle prime ore della mattinata per appurare se tutti quelli pronti a salire a bordo di bus, treni o tram fossero in possesso del certificato verde. Nella prima parte di giornata le pattuglie si sono concentrate soprattutto nell’area di piazzale Marconi, dove si trovano sia la stazione ferroviaria che quella dei pullman. Nel dettaglio sono state controllate 174 persone, per la maggior parte studenti. Alla fine sono state solo sei leelevate a soggetti che non avevano il. Nel pomeriggio gli agenti si sono ...

