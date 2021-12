Gigi D'Alessio il messaggio commovente per suo figlio: "Sono fiero di te!" (Di martedì 7 dicembre 2021) Gigi D'Alessio non ha bisogno di presentazioni. Questo grande artista napoletano utilizza le sue meravigliose canzoni per realizzare i nostri sogni. Attualmente è giudice di 'The Voice Senior' condotto da Antonella Clerici.la trasmissione iniziata il 26 novembre su Rai Uno. Ma lui non è il solo grande artista della sua famiglia, c'è anche un altro giovanissimo membro che si sta facendo largo nel cuore della gente. Gigi D'Alessio sta lavorando con i suoi colleghi Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino per la Rai alla produzione della seconda edizione di 'The Voice Senior'. Contestualmente, tramite il suo profilo social, ha comunicato che il suo nuovo tour 'Noi due tour -A gentile richiesta' comincerà nei mesi di ottobre e novembre 2022. Come la carriera, anche la vita privata procede senza intoppi. La sua storia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 7 dicembre 2021)D'non ha bisogno di presentazioni. Questo grande artista napoletano utilizza le sue meravigliose canzoni per realizzare i nostri sogni. Attualmente è giudice di 'The Voice Senior' condotto da Antonella Clerici.la trasmissione iniziata il 26 novembre su Rai Uno. Ma lui non è il solo grande artista della sua famiglia, c'è anche un altro giovanissimo membro che si sta facendo largo nel cuore della gente.D'sta lavorando con i suoi colleghi Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino per la Rai alla produzione della seconda edizione di 'The Voice Senior'. Contestualmente, tramite il suo profilo social, ha comunicato che il suo nuovo tour 'Noi due tour -A gentile richiesta' comincerà nei mesi di ottobre e novembre 2022. Come la carriera, anche la vita privata procede senza intoppi. La sua storia ...

Advertising

Luisa72280405 : RT @alleyyyx: A tutt* quell* che dicevano 'lda figlio di Gigi D'Alessio è normale che non abbia mai fatto le faccende' Ora che avete saput… - BCHR97 : Ti posso dedicare tutta la discografia di gigi d’Alessio se vuoi basta chiedere - Noemi41663728 : RT @alleyyyx: A tutt* quell* che dicevano 'lda figlio di Gigi D'Alessio è normale che non abbia mai fatto le faccende' Ora che avete saput… - _Escorpio_22 : RT @alleyyyx: A tutt* quell* che dicevano 'lda figlio di Gigi D'Alessio è normale che non abbia mai fatto le faccende' Ora che avete saput… - alicedrast : RT @alleyyyx: A tutt* quell* che dicevano 'lda figlio di Gigi D'Alessio è normale che non abbia mai fatto le faccende' Ora che avete saput… -