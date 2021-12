Francia, arrestato uno dei presunti assassini di Jamal Khashoggi: stava cercando di imbarcarsi su un volo con un documento autentico (Di martedì 7 dicembre 2021) È in mano alle autorità francesi uno dei presunti assassini di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente saudita che secondo un rapporto dei servizi segreti americani è stato ucciso e fatto a pezzi all’interno del consolato della monarchia del Golfo a Istanbul e poi cremato nel forno presente nella residenza del console. Khaled Aedh Al-Otaibi, 33 anni, è un ex membro della Guardia Reale dell’Arabia Saudita ed è stato arrestato dalla Police aux Frontières all’aeroporto Charles de Gaulle di Roissy, secondo le indiscrezioni diffuse dall’emittente Rtl. È lui, secondo l’Interpol, uno dei componenti del commando partito da Riyad pochi giorni prima del 2 ottobre 2018 per la metropoli turca con l’obiettivo di uccidere, su mandato del principe ereditario, Mohammad bin Salman, il collaboratore del Washington ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) È in mano alle autorità francesi uno deidi, il giornalista dissidente saudita che secondo un rapporto dei servizi segreti americani è stato ucciso e fatto a pezzi all’interno del consolato della monarchia del Golfo a Istanbul e poi cremato nel forno presente nella residenza del console. Khaled Aedh Al-Otaibi, 33 anni, è un ex membro della Guardia Reale dell’Arabia Saudita ed è statodalla Police aux Frontières all’aeroporto Charles de Gaulle di Roissy, secondo le indiscrezioni diffuse dall’emittente Rtl. È lui, secondo l’Interpol, uno dei componenti del commando partito da Riyad pochi giorni prima del 2 ottobre 2018 per la metropoli turca con l’obiettivo di uccidere, su mandato del principe ereditario, Mohammad bin Salman, il collaboratore del Washington ...

Advertising

fattoquotidiano : Operazione di polizia - L'attivista arrestato per consegnarlo alla Francia [Leggi e ascolta ?? di @gadlernertweet… - fattoquotidiano : Francia, arrestato uno dei presunti assassini di Jamal Khashoggi: stava cercando di imbarcarsi su un volo con un do… - infoitinterno : Khashoggi: arrestato in Francia uno dei presunti assassini - marco_cesario : #Francia: arrestato all’aeroporto di #Parigi (Charles De Gaulle) Khalid Alotaibi, ex membro della Guardia Reale sau… - Radio1Rai : ?? #Francia Arrestato all’aeroporto di Roissy un uomo sospettato di aver preso parte all'omicidio del giornalista sa… -