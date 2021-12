Enel nella A List per la lotta al cambiamento climatico di Carbon Disclosure Project (CDP) (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Gruppo ha recentemente anticipato di 10 anni, dal 2050 al 2040, il proprio impegno di Net Zero, sia per le emissioni dirette che indirette. Questo ambizioso impegno sarà raggiunto dismettendo ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Gruppo ha recentemente anticipato di 10 anni, dal 2050 al 2040, il proprio impegno di Net Zero, sia per le emissioni dirette che indirette. Questo ambizioso impegno sarà raggiunto dismettendo ...

