Ciclocross, Coppa del Mondo Val di Sole 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo (Di martedì 7 dicembre 2021) 4 anni e 11 mesi dopo l’ultima volta, la Coppa del Mondo di Ciclocross torna in Italia con la tappa di Val di Sole, in programma domenica 12 dicembre. La località che in agosto ha fatto da cornice ai Campionati del Mondi di Mountain Bike ospiterà le gare elite femminili e maschili su un tracciato che si preannuncia estremamente spettacolare. Con ogni probabilità infatti, la gara verrà corsa su un fondo completamente innevato, cosa tanto inusuale da rappresentare una prima volta assoluto per molti degli atleti e delle atlete in gara. Si torna a correre in Coppa del Mondo a due settimane di distanza dall’appuntamento francese di Besançon, a causa della cancellazione della tappa di Anversa, prevista per lo scorso weekend. C’è quindi grande attesa per questa gara, anche e ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) 4 anni e 11 mesi dopo l’ultima volta, ladelditorna in Italia con la tappa di Val di, indomenica 12 dicembre. La località che in agosto ha fatto da cornice ai Campionati del Mondi di Mountain Bike ospiterà le gare elite femminili e maschili su un tracciato che si preannuncia estremamente spettacolare. Con ogni probabilità infatti, la gara verrà corsa su un fondo completamente innevato, cosa tanto inusuale da rappresentare una prima volta assoluto per molti degli atleti e delle atlete in gara. Si torna a correre indela due settimane di distanza dall’appuntamento francese di Besançon, a causa della cancellazione della tappa di Anversa, prevista per lo scorso weekend. C’è quindi grande attesa per questa gara, anche e ...

Advertising

LenVeigaZ : RT @IlPedaleRosa: 'Coppa del Mondo Ciclocross', nell'innevata Val di Sole cresce l'attesa per il grande evento: - IlPedaleRosa : 'Coppa del Mondo Ciclocross', nell'innevata Val di Sole cresce l'attesa per il grande evento:… - bicimagazineit : Traspare curiosità nelle parole del Campione Olimpico della MTB in vista della Coppa del Mondo di ciclocross a Verm… - biciPRO1 : Domenica la Coppa del Mondo di ciclocross farà tappa a Vermiglio e già si prevede uno spettacolo straordinario perc… - rides_bike : GLI INAFFIDABILI BELGI Gente strana i belgi: per le restrizioni anticovid è stata annullata la prova di Coppa del… -