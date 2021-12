Christillin: “Allegri sta facendo fuoco con la legna che ha. Davanti il più vulnerabile è il Napoli» (Di martedì 7 dicembre 2021) Tuttojuve.com ha intervistato Evelina Christillin, juventina doc e membro aggiunto Uefa del consiglio Fifa. Riportiamo due domande: Una su Allegri (che lei aveva criticato dopo la batosta col Chelsea). “Lui è tornato per affetto, perché di offerte ne aveva tante a partire da quella dell’Inter, e anche per un contratto super vantaggioso. Non credo gli sia stata messa a disposizione una squadra all’altezza delle sue aspettative, in questa rosa manca un attaccante di livello e il centrocampo, a parte Locatelli, è piuttosto carente. Non contesterò mai la decisione di riprenderlo, sta facendo fuoco con la legna che ha. Anche lui stesso fa autocritica, perché sono i risultati quelli che parlano. Sono tifosa della Juventus fino al midollo, la tiferò anche se dovessimo arrivare ottavi”. L’altra sul quarto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Tuttojuve.com ha intervistato Evelina, juventina doc e membro aggiunto Uefa del consiglio Fifa. Riportiamo due domande: Una su(che lei aveva criticato dopo la batosta col Chelsea). “Lui è tornato per affetto, perché di offerte ne aveva tante a partire da quella dell’Inter, e anche per un contratto super vantaggioso. Non credo gli sia stata messa a disposizione una squadra all’altezza delle sue aspettative, in questa rosa manca un attaccante di livello e il centrocampo, a parte Locatelli, è piuttosto carente. Non contesterò mai la decisione di riprenderlo, stacon lache ha. Anche lui stesso fa autocritica, perché sono i risultati quelli che parlano. Sono tifosa della Juventus fino al midollo, la tiferò anche se dovessimo arrivare ottavi”. L’altra sul quarto ...

