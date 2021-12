Cessione Sampdoria | Vialli e non solo | tre i possibili acquirenti

(Di martedì 7 dicembre 2021) Massimo Ferrero è statao arrestato ieri a Milano, e ora non è più il presidente della. La squadra si allena a Bogliasco cercando di mantenere la concentrazione, ma i guai giudizari dell’ex patron sono nubi nere...

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Sampdoria

... Gianluca Vidal, ha fatto il punto sulle prossime mosse degli eventuali compratori della,... Lacioè passa esclusivamente attraverso un contratto con il Trustee e la vendita tramite ...GENOVA - Quale futuro si prospetta per la? L'arresto del presidente Massimo Ferrero , che ha già presentato le sue dimissioni dalla carica, riapre scenari di. Due anni fa Gianluca Vialli , simbolo della Samp dello Scudetto ...Arresto Ferrero, nuove intercettazioni: la figlia Vanessa "mio padre è pazzo" " gli sputerei in faccia" un fiume in piena contro il padre ...il commercialista e membro del consiglio di amministrazione della Sampdoria, Gianluca Vidal, ha parlato della cessione del club blucerchiato ...