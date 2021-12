Bassetti: per no vax obbligo, con carabinieri a prenderli a casa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Ora io capisco, uno può dire 'ho paura del vaccino' e noi dovremmo essere lì e lo facciamo a convincerli che invece il vaccino è la risposta, però negare, come ho sentito da qualcuno che questo sia un problema e negare che ci siano delle cure oggi efficaci negli ospedali e curarsi con le erbe, con le vacche o con i rimedi naturali, ecco evidentemente questo è qualcosa su cui credo la politica dovrebbe agire. Non c'è alternativa per queste persone all'obbligo, ma all'obbligo quello serio, l'obbligo che ti mandano i carabinieri a casa a prenderti": così il virologo Matteo Bassetti, ospite di Tagadà su La7, dopo avere ascoltato una serie di voci di manifestanti no-vax.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Ora io capisco, uno può dire 'ho paura del vaccino' e noi dovremmo essere lì e lo facciamo a convincerli che invece il vaccino è la risposta, però negare, come ho sentito da qualcuno che questo sia un problema e negare che ci siano delle cure oggi efficaci negli ospedali e curarsi con le erbe, con le vacche o con i rimedi naturali, ecco evidentemente questo è qualcosa su cui credo la politica dovrebbe agire. Non c'è alternativa per queste persone all', ma all'quello serio, l'che ti mandano ia prenderti": così il virologo Matteo, ospite di Tagadà su La7, dopo avere ascoltato una serie di voci di manifestanti no-vax.video width="746" height="420" ...

