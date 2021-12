Ancelotti: «Le partite non si vincono col possesso palla, si vincono con i gol» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Real Madrid ha battuto agevolmente l’Inter 2-0. Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky e in conferenza stampa: «Qui a Madrid sono un po’ esigenti col possesso palla, ma col possesso palla non vinci le partite, le partite si vincono con i gol. «Stasera non ho nulla da dire, è stata una partita giocata bene. L’Inter ha giocato un ottimo primo tempo ma noi avremmo potuto segnare il secondo nei primi 45 minuti». Jovic o Benzema nel derby (domenica con l’Atletico) “Luka Jovic ha giocato molto bene, aiutando la squadra nella fase d’attacco, anche nella fase di controllo… Abbiamo alcuni giorni per vedere se Karim può recuperare, penso di sì”. Luka Modric e la sua età “Alla sua età è importante il riposo. Ora avrà cinque ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Real Madrid ha battuto agevolmente l’Inter 2-0.ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky e in conferenza stampa: «Qui a Madrid sono un po’ esigenti col, ma colnon vinci le, lesicon i gol. «Stasera non ho nulla da dire, è stata una partita giocata bene. L’Inter ha giocato un ottimo primo tempo ma noi avremmo potuto segnare il secondo nei primi 45 minuti». Jovic o Benzema nel derby (domenica con l’Atletico) “Luka Jovic ha giocato molto bene, aiutando la squadra nella fase d’attacco, anche nella fase di controllo… Abbiamo alcuni giorni per vedere se Karim può recuperare, penso di sì”. Luka Modric e la sua età “Alla sua età è importante il riposo. Ora avrà cinque ...

