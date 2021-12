VIDEO / Tifosi salgono sul cofano della sua auto: Umtiti diventa una furia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stanno facendo il giro del web le immagini di Samuel Umtiti che si è arrabbiato così con i Tifosi, dopo l'assalto alla sua Lamborghini Leggi su golssip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stanno facendo il giro del web le immagini di Samuelche si è arrabbiato così con i, dopo l'assalto alla sua Lamborghini

Advertising

SkyTG24 : Dopo la partita Empoli – Fiorentina, allo stadio di #Empoli, la giornalista Greta Beccaglia è stata molestata in di… - CB_Ignoranza : In Olanda le nuove restrizioni anti Covid impediscono praticare sport a livello dilettantistico tra le 5 di pomerig… - OfficialASRoma : ??? José Mourinho sul calore dei tifosi giallorossi allo stadio ???? ?? - agrigentooggi : Akragas, vittoria e vetta in solitaria. I tifosi: siamo sulla strada giusta ma… (VIDEO) - vale_roma88 : 'Esistono i tifosi di calcio, e poi esistono i tifosi della Roma' @OfficialASRoma ????? -