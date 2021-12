Vela | Mondiali Laser Radial 2021 | Belgio in trionfo con Plasschaert | top20 per le azzurre Benini Floriani e Talluri

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Al termine di una settimana abbastanza difficile dal punto di vista del meteo, si sono conclusi quest’oggi a Mussanah (in Oman) i Campionati, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo femminile ILCA 6, dopo i recenti Campionati Europei unificati (in cui hanno gareggiato anche gli ILCA 7, exStandard) di Varna. Nell’ultima giornata di gara sono state completate due regate (quindi una in meno rispetto al programma), portando il totale a quota 11 prove disputate per assegnare le medaglie. La belga Emma, già oro iridato ad Aarhus nel 2018, si è aggiudicata il secondo titolo mondiale senior della carriera con un epilogo davvero thrilling.era ...

In casa Italia la migliore è Matilde Talluri, che conclude in 22ma posizione la sua prova e guadagna tre scalini in classifica generale (ora 15ma con 39 punti). Per quanto riguarda le altre azzurre ...Al termine di una settimana abbastanza difficile dal punto di vista del meteo, si sono conclusi quest'oggi a Mussanah (in Oman) i Campionati Mondiali Laser Radial 2021, validi come prima rassegna irid ...PressMare intervista Enrico Chieffi, CEO di Slam: ecco il new deal di un marchio storico dell'abbigliamento nautico Made in Italy ...