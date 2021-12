Uomini e Donne | Armando Incarnato | chi è la donna con cui è stato 17 anni

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Conosciuto acome scapolo incallito e vera e propria “talpa” che riporta i gossip (più falsi che veri) che circolano sul web, il cavaliere del trono overin realtà ha avuto una storia lunghissima, durata ben 17, con quella che è la madre di sua figlia Michelle. Finalmente si ha qualche notizia della, che si chiama Daniela e che ha poco più di quarant’, proprio come. Laè anche lei campana e ha un nuovo compagno che ha sposato quest’anno.ha sempre ammesso di averla tradita perché non più innamorato di lei e ha anche dichiarato in un’intervista aMagazine che la fine della storia è stata comunque molto ...