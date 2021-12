Tom Holland e Zendaya incantano a Londra per il nuovo Spider-Man (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tom Holland e Zendaya hanno incantato sul red carpet del nuovo film "Spider-Man: No Way Home" a Londra. I due attori, entrambi 25enni, hanno posato insieme per i fotografi: lui con camicia a righe, giacca di pelle e stivaletti, lei con blazer grigio e ricami in argento scintillante, con enormi orecchini a ragnatela e un motivo sulle calze e la giacca che le richiamava, in tema con il film.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/12/202112061717 Tom-Holland-e-Zendaya-incantano-a-Londra-per-il-nuovo-Spider-Man 20211206 video 11121116.mp4I due dopo mesi di indiscrezioni sono usciti allo scoperto come coppia e si sono lasciati andare a sguardi e sorrisi davanti a tutti. Con loro anche ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tomhanno incantato sul red carpet delfilm "-Man: No Way Home" a. I due attori, entrambi 25enni, hanno posato insieme per i fotografi: lui con camicia a righe, giacca di pelle e stivaletti, lei con blazer grigio e ricami in argento scintillante, con enormi orecchini a ragnatela e un motivo sulle calze e la giacca che le richiamava, in tema con il film.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/12/202112061717 Tom--e--a--per-il--Man 20211206 video 11121116.mp4I due dopo mesi di indiscrezioni sono usciti allo scoperto come coppia e si sono lasciati andare a sguardi e sorrisi davanti a tutti. Con loro anche ...

