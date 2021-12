Tempesta dell'Immacolata: dove arriva la neve in pianura (Di lunedì 6 dicembre 2021) neve sulle grandi città del Nord nel giorno dell'Immacolata: coinvolte numerose province da ovest ad est. Maltempo sul resto del Paese almeno fino a sabato, poi potrebbe aprirsi un periodo con l'alta pressione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021)sulle grandi città del Nord nel giorno: coinvolte numerose province da ovest ad est. Maltempo sul resto del Paese almeno fino a sabato, poi potrebbe aprirsi un periodo con l'alta pressione

