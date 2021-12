Super Green Pass in vigore da oggi, come cambiano le regole e i controlli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Rimarrà in vigore fino al 15 gennaio, e pone delle maggiori limitazioni per non è ancora vaccinato. La versione “rafforzata” è infatti scaricabile solo per chi è guarito dal Covid o ha fatto il vaccino, mentre quella “base” si può ancora ottenere con il tampone. Le attività consentite con il Super Green Pass Da oggi il governo ha stabilito che per accedere a ristoranti, locali, cinema, teatri, feste e discoteche, è necessario disporre del Super Green Pass; non basta più la semplice certificazione verde disponibile anche con il solo tampone. Si cerca in questo modo di dare una stretta ai non vaccinati, a causa del forte aumento dei casi che sta coinvolgendo tutto il mondo. Si vuol garantire una maggiore sicurezza, visti gli aumenti dei contagi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Rimarrà infino al 15 gennaio, e pone delle maggiori limitazioni per non è ancora vaccinato. La versione “rafforzata” è infatti scaricabile solo per chi è guarito dal Covid o ha fatto il vaccino, mentre quella “base” si può ancora ottenere con il tampone. Le attività consentite con ilDail governo ha stabilito che per accedere a ristoranti, locali, cinema, teatri, feste e discoteche, è necessario disporre del; non basta più la semplice certificazione verde disponibile anche con il solo tampone. Si cerca in questo modo di dare una stretta ai non vaccinati, a causa del forte aumento dei casi che sta coinvolgendo tutto il mondo. Si vuol garantire una maggiore sicurezza, visti gli aumenti dei contagi ...

