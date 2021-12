Super green pass al via, controlli a campione sui mezzi a Roma: Polizia: “Avanti anche nei prossimi giorni”. E nei bar c’è chi viene allontanato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al via anche a Roma i controlli del green pass sui mezzi di trasporto pubblici. Polizia di Stato e vigili urbani hanno effettuato verifiche a campione in alcune fermate della metro e nei capolinea dei bus: “Abbiamo impiegato più di 100 persone per questo tipo di controllo. Stanno procedendo bene, soltanto una persona è stata multata, a Piazzale Flaminio”, ha spiegato il vice comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Stefano Napoli. Dovrà ora pagare una sanzione di 400 euro: si tratta di un 50enne, intercettato dalla Polizia locale mentre scendeva dall’autobus, che si sarebbe giustificato dicendo agli agenti che intendeva vaccinarsi nei prossimi giorni. Eppure, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al viadelsuidi trasporto pubblici.di Stato e vigili urbani hanno effettuato verifiche ain alcune fermate della metro e nei capolinea dei bus: “Abbiamo impiegato più di 100 persone per questo tipo di controllo. Stanno procedendo bene, soltanto una persona è stata multata, a Piazzale Flaminio”, ha spiegato il vice comandante dellalocale diCapitale, Stefano Napoli. Dovrà ora pagare una sanzione di 400 euro: si tratta di un 50enne, intercettato dallalocale mentre scendeva dall’autobus, che si sarebbe giustificato dicendo agli agenti che intendeva vaccinarsi nei. Eppure, ...

