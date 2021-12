Super green pass, a Milano controlli ai tornelli della metropolitana e sui bus: allontanati i passeggeri senza certificato (Di lunedì 6 dicembre 2021) “L’obiettivo non è sanzionare ma prevenire”. Al via anche a Milano sono partiti i controlli del green pass sui mezzi di trasporto pubblici. Le pattuglie miste Atm e Polizia di Stato hanno effettuato verifiche a campione in alcune fermate della metro mentre sui bus sono stati impiegati i vigili urbani. “Tutti abbiamo una sfida: passare bene il Natale e lavorare bene tutti – spiega l’assessore alla sicurezza del comune di Milano Marco Granelli – per fare questo dobbiamo vaccinarci e rispettare le regole. Se tutti lo facciamo, torneremo a vivere” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) “L’obiettivo non è sanzionare ma prevenire”. Al via anche asono partiti idelsui mezzi di trasporto pubblici. Le pattuglie miste Atm e Polizia di Stato hanno effettuato verifiche a campione in alcune fermatemetro mentre sui bus sono stati impiegati i vigili urbani. “Tutti abbiamo una sfida:are bene il Natale e lavorare bene tutti – spiega l’assessore alla sicurezza del comune diMarco Granelli – per fare questo dobbiamo vaccinarci e rispettare le regole. Se tutti lo facciamo, torneremo a vivere” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - AlessiaBlack03 : EFFETTI NAZI SUPER GREEN PASS ! fallirà tutta l'economia ! - carloranier : Entra in vigore il super green pass: le nuove regole. In Calabria controlli per certificato verde e mascherine all'… -