(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il cancelliere tedesco in pectore Olafhato a Berlino isocialdemocratici del futuro governo del "semaforo": Karl Lauterbach, esperto della Salute del partito e volto ...

Advertising

fisco24_info : Scholz presenta squadra ministri Spd,donne a Difesa e Interni: Lauterback alla Salute, confermato ministro del Lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scholz presenta

Il cancelliere tedesco in pectore Olafha presentato a Berlino i ministri socialdemocratici del futuro governo del "semaforo": Karl Lauterbach, esperto della Salute del partito e volto notissimo della pandemia in Germania, sarà ...Berlino, 06 dic 07:15 - Il cancelliere designato Olaf, esponente del Partito socialdemocratico tedesco ,oggi i ministri della propria formazione...Il cancelliere tedesco in pectore Olaf Scholz ha presentato a Berlino i ministri socialdemocratici del futuro governo del "semaforo": Karl Lauterbach, esperto della Salute del partito e volto notissim ...Il nuovo Cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso alla prova su un tema importante: la riforma del Patto di stabilità europeo ...