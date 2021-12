Rubano soldi e oltre 20 chili di carne in due locali del centro: arrestati padre e figlio a Civitavecchia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Civitavecchia – Due furti un po’ particolari quelli sui quali sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale nella mattinata di ieri, 07 dicembre 2021,: i rispettivi titolari di due locali del centro storico, in maniera totalmente indipendente l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, dopo essersi ritrovati le saracinesche dei propri esercizi parzialmente forzate. I militari nei due sopralluoghi, hanno accertato ammanchi di denaro contante e di un’abbondante quantità di generi alimentari: 100 bottiglie di vino e birra di varie marche, nonché circa 20 kg di carne, anche pregiate, anche queste di varie tipologie, danno stimato ad oltre 2mila euro. I militari, dopo aver acquisito elementi utili per creare l’identikit dei ladri, si sono ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021)– Due furti un po’ particolari quelli sui quali sono intervenuti i carabinieri della Stazione diPrincipale nella mattinata di ieri, 07 dicembre 2021,: i rispettivi titolari di duedelstorico, in maniera totalmente indipendente l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, dopo essersi ritrovati le saracinesche dei propri esercizi parzialmente forzate. I militari nei due sopralluoghi, hanno accertato ammanchi di denaro contante e di un’abbondante quantità di generi alimentari: 100 bottiglie di vino e birra di varie marche, nonché circa 20 kg di, anche pregiate, anche queste di varie tipologie, danno stimato ad2mila euro. I militari, dopo aver acquisito elementi utili per creare l’identikit dei ladri, si sono ...

