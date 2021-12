Operazione Marghine: arrestate 7 persone per traffico e detenzione di droga (Di lunedì 6 dicembre 2021) Operazione Marghine del ROS, eseguita ordinanza del Tribunale di Cagliari emessa a carico di 7 persone per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il 6 dicembre, i Carabinieri del ROS (con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Nuoro, Oristano e Reggio Calabria, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna) hanno dato esecuzione Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021)del ROS, eseguita ordinanza del Tribunale di Cagliari emessa a carico di 7perdi sostanze stupefacenti. Il 6 dicembre, i Carabinieri del ROS (con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Nuoro, Oristano e Reggio Calabria, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna) hanno dato esecuzione

Advertising

CN24_tv : Spaccio in Sardegna con la coca della ‘ndrangheta: retata nell’isola e in Calabria - GiornaleLORA : Operazione “Marghine” del ROS, eseguita ordinanza a carico di 7 persone per traffico e detenzione di stupefacenti V… - calabrianewsit : Operazione “Marghine” 7 arresti tra Calabria e Sardegna per traffico di stupefacenti - - Soverato : Operazione “Marghine” su traffico di droga tra la Calabria e la Sardegna, blitz dei Ros -