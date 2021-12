Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere (Di lunedì 6 dicembre 2021) La politica birmana, premio Nobel per la pace, è stata accusata di incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 dicembre 2021) La politica birmana, premio Nobel per la pace, è stata accusata di incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro a… - amnestyitalia : #Myanmar: dura condanna per Aung San Suu Kyi. Le forze armate sono determinate a eliminare ogni forma di opposizion… - Adnkronos : #Myanmar, Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere. - Henry_FIM : RT @UnionFim: La condanna di #Aung San Suu Kyi e' un altro terribile tentativo del regime militare in #Myanmar di soffocare l'opposizione… - MarianoGiustino : RT @fededonelli: Oggi a @radio3mondo abbiamo parlato della crisi economica turca e delle possibili implicazioni #regionali. Non solo #Tur… -