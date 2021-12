“Manolas è già in Grecia con la testa”, rivelazione dall’esperto di calciomercato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a 1 Station Radio, tra gli argomenti trattati c’è anche quello sulla situazione infortuni in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Napoli? Nelle ultime cinque partite, tra campionato e Europa League, ha vinto solo contro la Lazio, pareggiato col Sassuolo e perso ben tre volte. Gli infortuni hanno fatto sì che Spalletti dovesse schierare dei calciatori assolutamente non all’altezza di competere fisicamente con l’Atalanta. Ma gli infortuni non sono sfortuna, perché sono tutti di natura muscolare, tranne Osimhen. Bisogna farsi delle domande, e so che De Laurentiis ha chiesto spiegazioni dallo staff. Si gioca tanto, è vero, ma tutte le squadre giocano tanto. Nove giocatori infortunati per fastidi muscolari da inizio stagione sono troppi. C’è anche sfortuna. Forse manca qualcosa nello staff medico. Napoli Osimhen Io credo che De ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a 1 Station Radio, tra gli argomenti trattati c’è anche quello sulla situazione infortuni in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Napoli? Nelle ultime cinque partite, tra campionato e Europa League, ha vinto solo contro la Lazio, pareggiato col Sassuolo e perso ben tre volte. Gli infortuni hanno fatto sì che Spalletti dovesse schierare dei calciatori assolutamente non all’altezza di competere fisicamente con l’Atalanta. Ma gli infortuni non sono sfortuna, perché sono tutti di natura muscolare, tranne Osimhen. Bisogna farsi delle domande, e so che De Laurentiis ha chiesto spiegazioni dallo staff. Si gioca tanto, è vero, ma tutte le squadre giocano tanto. Nove giocatori infortunati per fastidi muscolari da inizio stagione sono troppi. C’è anche sfortuna. Forse manca qualcosa nello staff medico. Napoli Osimhen Io credo che De ...

