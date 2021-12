Lutto improvviso per la Regina Elisabetta: grande tristezza a Buckingham Palace (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un altro Lutto sconvolge la Regina Elisabetta che si trova a fronteggiare l’ennesimo dramma di quest’anno tutt’altro che sereno Non basta perdere il compagno di una vita, perché a lasciare la Regina Elisabetta ci ha pensato anche la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, che le è stata accanto per ben 54 anni. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un altrosconvolge lache si trova a fronteggiare l’ennesimo dramma di quest’anno tutt’altro che sereno Non basta perdere il compagno di una vita, perché a lasciare laci ha pensato anche la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, che le è stata accanto per ben 54 anni. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it.

