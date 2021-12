Il sabato pomeriggio di Canale 5 a dicembre cambia: Verissimo in difficoltà (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ultima puntata questo fine settimana per Scene da un matrimonio. Il programma di Anna Tatangelo ha fatto compagnia al pubblico di Canale 5 per tutto il mese di ottobre e per il mese di novembre con dieci puntate ( due in più rispetto alle otto iniziali previste). Da questa settimana però la programmazione pomeridiana del sabato di Canale 5 cambierà e infatti per l’11 e per il 18 dicembre vedremo una nuova programmazione. Successivamente, nel periodo delle feste si cambierà ancora visto che Silvia Toffanin andrà in ferie e si fermerà anche Verissimo. Il programma di Canale 5 al sabato è in affanno per quello che riguarda gli ascolti. Infatti a causa del basso traino che arriva dalle soap messe in onda prima del programma, gli ascolti di Verissimo son ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ultima puntata questo fine settimana per Scene da un matrimonio. Il programma di Anna Tatangelo ha fatto compagnia al pubblico di5 per tutto il mese di ottobre e per il mese di novembre con dieci puntate ( due in più rispetto alle otto iniziali previste). Da questa settimana però la programmazione pomeridiana deldi5 cambierà e infatti per l’11 e per il 18vedremo una nuova programmazione. Successivamente, nel periodo delle feste si cambierà ancora visto che Silvia Toffanin andrà in ferie e si fermerà anche. Il programma di5 alè in affanno per quello che riguarda gli ascolti. Infatti a causa del basso traino che arriva dalle soap messe in onda prima del programma, gli ascolti dison ...

Advertising

ciropellegrino : Commissariato PS Empoli, indagini per identificare l'uomo che sabato pomeriggio ha molestato un la giornalista del… - fanpage : La vita di Andrea Serrani è andata letteralmente in pezzi dopo lo scellerato gesto compiuto sabato pomeriggio a Emp… - wikigreg : Io e i raga di Roma nord che a 13 anni ci prepariamo per prendere un gelato il sabato pomeriggio… - Gugliel70543082 : @titty_napoli Si grazie. Dopo sabato e domenica,mi faccio un altro giorno in solitudine,ma non m'interessa. Stamatt… - mesuneni : RT @cannoloegraffa: Noia da sabato pomeriggio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sabato pomeriggio Inter, Inzaghi si gode l'attacco multishot e la difesa bunker Con il campionato riaperto, grazie al sacco dell'Olimpico di sabato pomeriggio e alla caduta del Napoli nell'anticipo serale con l'Atalanta, il prossimo step dell'Inter è ora fare altrettanto anche ...

A Caraglio il Natale "InGrana" ... pernottamento o pasti nelle strutture aderenti? Ce n'è davvero per tutti i gusti! La Porta di Valle è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30, venerdì e sabato anche al pomeriggio dalle 14 ...

Valentino Rossi apre le porte del Ranch: sabato pomeriggio all’Americana Corse di Moto Si perde e allora? Torneremo a vincere. Una squadretta passa, la maglia resta Diceva Totò: esistono tristezze e tristezze - scrive Enrico Vanzina su Il Messaggero - .Certamente una tremenda tristezza è stata quella che noi romanisti abbiamo provato, sabato pomeriggio quando all ...

Nasconde eroina e cocaina nella bocca, pusher di 35 anni inseguito e arrestato ai giardini CIVITANOVA - Vede l’auto della polizia e scappa per evitare il controllo, fermato uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno. In bocca aveva 14 dosi di droga, tra cocaina ...

Con il campionato riaperto, grazie al sacco dell'Olimpico die alla caduta del Napoli nell'anticipo serale con l'Atalanta, il prossimo step dell'Inter è ora fare altrettanto anche ...... pernottamento o pasti nelle strutture aderenti? Ce n'è davvero per tutti i gusti! La Porta di Valle è aperta dal martedì aldalle 9 alle 12.30, venerdì eanche aldalle 14 ...Diceva Totò: esistono tristezze e tristezze - scrive Enrico Vanzina su Il Messaggero - .Certamente una tremenda tristezza è stata quella che noi romanisti abbiamo provato, sabato pomeriggio quando all ...CIVITANOVA - Vede l’auto della polizia e scappa per evitare il controllo, fermato uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno. In bocca aveva 14 dosi di droga, tra cocaina ...