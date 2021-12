Ibrahimovic a Che tempo che fa:”Vorrei restare al Milan a vita” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic a Che tempo che Fa, trasmissione di Fabio Fazio in onda ogni domenica su Rai 3, si è raccontato in una lunga intervista toccando vari temi tra battute e frasi ad effetto. Ibrahimovic a Che tempo che Fa: cosa ha detto? Lo svedese ha duettato con Fabio Fazio parlando del suo libro Adrenalina, scritto da Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, si è soffermato innanzitutto sulla sua condizione fisica: “Sento dolori continui. Sono abituato a soffrire, ma trasformo la sofferenza in energia per raggiungere i miei obiettivi. Ne ho passate tante nella mia carriera, quello che mi permette di superare i problemi è proprio l’adrenalina. Da bambino ero più rock’n’roll, oggi sono più maturo. Ero molto attivo, mamma e papà provavano a controllarmi, ma non era facile. Mio figlio Vincent ha la stessa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Zlatana Cheche Fa, trasmissione di Fabio Fazio in onda ogni domenica su Rai 3, si è raccontato in una lunga intervista toccando vari temi tra battute e frasi ad effetto.a Cheche Fa: cosa ha detto? Lo svedese ha duettato con Fabio Fazio parlando del suo libro Adrenalina, scritto da Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, si è soffermato innanzitutto sulla sua condizione fisica: “Sento dolori continui. Sono abituato a soffrire, ma trasformo la sofferenza in energia per raggiungere i miei obiettivi. Ne ho passate tante nella mia carriera, quello che mi permette di superare i problemi è proprio l’adrenalina. Da bambino ero più rock’n’roll, oggi sono più maturo. Ero molto attivo, mamma e papà provavano a controllarmi, ma non era facile. Mio figlio Vincent ha la stessa ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sky sul rinnovo di #Pioli: 'Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Son… - tony62550278 : RT @TMit_news: Ibrahimovic si vede ancora al Milan ???... e campione d'Italia ????. In che misura l'aspirazione dello svedese può incidere sui… - zazoomblog : Ibrahimovic a Che tempo che fa:”Vorrei restare al Milan a vita” - #Ibrahimovic #tempo #fa:”Vorrei - TMit_news : Ibrahimovic si vede ancora al Milan ???... e campione d'Italia ????. In che misura l'aspirazione dello svedese può inc… -