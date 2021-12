GIOVANI RAMARRE | L’UNDER 19 VOLA CON PEREGO-L QUATERNA | PRIMO KO PER L’U17

Leggi su udine20

(Di lunedì 6 dicembre 2021) UNDER 19: Pordenone-Keralpen Belluno 8-0 (4, Prekaj 2, Nuzzi, aut.) UNDER 17: Pordenone-Cittadella 3-4 (Menini, Lorenzini, Guizzo) UNDER 19: Pordenone-Keralpen Belluno 8-0 GOL: 16’ pt, 21’, 24’ Sommariva (aut.), 29’ Nuzzi, 40’; 6’ st, 12, 14’ Prekaj.PORDENONE: Buccino, Cassina (D’Andrea), Francescutto, Nuzzi (Zanon), Rosolen, Feltrin, Sossai, Goz, Prekaj (Screti),, Del Frate (Bragato). All. Petrella.KERALPEN BELLUNO: Triches, Vercellio (Bof), Agostini (De Bona), De Paoli (Muner), Verdana, Sommariva, Sacchet (De Vecchi), Rosson (Feltrin), Collavo, Masarei, Andolfatto. All. Scot. ARBITRO: Garraoui di Pordenone. UNDER 17: Pordenone-Cittadella 3-4 GOL: 5’ pt Berto, 20’ Menini, 31’ Liva, 35’ Lorenzini; 25’ st Semenzato, 36’ Girotto, 40’ Guizzo.PORDENONE: Dorbolò (Buccino), ...