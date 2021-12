“Ecco dove sono Giulia e Talisa”. Striscia la notizia, risolto il giallo delle veline scomparse (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa è la stagione della novità per Striscia la notizia. Infatti dopo 903 puntate hanno lasciato il bancone del tg satirico di Antonio Ricci Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: per questo motivo sono state soprannominate le veline dei record. Al loro posto Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22). Si tratta di due ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi. Giulia Pelagatti è nata a Prato il 5 aprile del 1999 e si è diplomata in Scienze umane al Liceo Gianni Rodari di via Galcianese a Prato. È una ragazza che ama lo sport, dal nuoto al pattinaggio fino al karate. Il ballo la attrae sopra ogni cosa tanto che si avvicina anche alla danza classica e contemporanea. Se ne rendono conto anche gli insegnanti della più famosa scuola di Italia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa è la stagione della novità perla. Infatti dopo 903 puntate hanno lasciato il bancone del tg satirico di Antonio Ricci Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: per questo motivostate soprannominate ledei record. Al loro postoRavagnani (19 anni), la moraPelagatti (22). Si tratta di due ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi.Pelagatti è nata a Prato il 5 aprile del 1999 e si è diplomata in Scienze umane al Liceo Gianni Rodari di via Galcianese a Prato. È una ragazza che ama lo sport, dal nuoto al pattinaggio fino al karate. Il ballo la attrae sopra ogni cosa tanto che si avvicina anche alla danza classica e contemporanea. Se ne rendono conto anche gli insegnanti della più famosa scuola di Italia, ...

