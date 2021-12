Delia Duran moglie di Alex Belli, la ricordate ne L’Onore e il rispetto? Ha recitato con Gabriel Garko (Di lunedì 6 dicembre 2021) Delia Duran è la moglie di Alex Belli: ricordate quando ha recitato nella fiction L’Onore e il rispetto? Alex Belli è attuale concorrente del Grande Fratello Vip. All’interno della casa sta catturando l’attenzione per il suo rapporto con Soleil Sorge. All’inizio, sembrava essere solo amicizia, ma pian piano, il rapporto ha subito una forte evoluzione. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 6 dicembre 2021)è ladiquando hanella fictione ilè attuale concorrente del Grande Fratello Vip. All’interno della casa sta catturando l’attenzione per il suo rapporto con Soleil Sorge. All’inizio, sembrava essere solo amicizia, ma pian piano, il rapporto ha subito una forte evoluzione. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Delia Duran posta un video per “depistare”? Ecco cosa succede fuori dal GF Vip – VIDEO - #Delia #Duran #posta… - zazoomblog : GF Vip 6: Delia Duran rompe il silenzio con un post “Ho bisogno di scappare” - #Delia #Duran #rompe #silenzio - DonnaGlamour : Delia Duran colpita dal rapporto tra Alex e Soleil: “Lascio Milano, devo scappare” - blogtivvu : Delia Duran posta un video per “depistare”? Ecco cosa succede fuori dal GF Vip – VIDEO - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli sorprende: “Fuori da qui non c’è possibilità di una storia con Soleil Sorge”. Il motivo L’at… -