Cska Sofia-Roma in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Conference League 2021/2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Cska Sofia-Roma, match della fase a gironi di Conference League 2021/2022. La partita è in programma alle 18:45 di giovedì 9 dicembre con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky oltre che in chiaro su TV8 e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della fase a gironi di. La partita è in programma alle 18:45 di giovedì 9 dicembre con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky oltre che insu TV8 e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

CalcioEconomia : La #UEFA sanziona 8 club rei di avere debiti scaduti nei loro conti, violando così le norme del #FFP. Queste le squ… - siamo_la_Roma : ?? Giovedì la #Roma affronta il #CSKASofia ???? Nell'ultima sfida del girone di #ConferenceLeague ?? Intanto i bulgari… - romanewseu : #ConferenceLeague, il #CSKASofia si fa rimontare prima della Roma - VoceGiallorossa : ???? Pareggio esterno per il CSKA Sofia in campionato #ASRoma - LAROMA24 : Conference League, pareggio in campionato per il CSKA Sofia: 1-1 contro il Pirin #AsRoma -