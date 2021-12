Canone Rai per tablet e smartphone? Cosa c’è da sapere (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi ha un dispositivo in grado di collegarsi a Internet è altrettanto in grado di guardare la televisione, il che significa che è tenuto a pagare il Canone Rai come chi guarda una trasmissione nel salotto di casa sua con un normale apparecchio televisivo. Con questa riflessione, scrive laleggepertutti.it, l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nominato lo scorso mese di luglio, ha acceso la miccia di un ‘ordigno’ destinato a esplodere. Perché se già l’abbonamento tv non piace così com’è oggi, figuriamoci se bisogna pagare una tassa per il solo fatto di avere un cellulare in grado di connettersi a Internet. Il ragionamento dell’Ad di viale Mazzini è il seguente: oggi è possibile guardare i programmi Rai dal cellulare grazie all’applicazione RaiPlay, che si può scaricare gratuitamente. Va a finire che chiunque potrebbe dichiarare di non avere il televisore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chi ha un dispositivo in grado di collegarsi a Internet è altrettanto in grado di guardare la televisione, il che significa che è tenuto a pagare ilRai come chi guarda una trasmissione nel salotto di casa sua con un normale apparecchio televisivo. Con questa riflessione, scrive laleggepertutti.it, l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nominato lo scorso mese di luglio, ha acceso la miccia di un ‘ordigno’ destinato a esplodere. Perché se già l’abbonamento tv non piace così com’è oggi, figuriamoci se bisogna pagare una tassa per il solo fatto di avere un cellulare in grado di connettersi a Internet. Il ragionamento dell’Ad di viale Mazzini è il seguente: oggi è possibile guardare i programmi Rai dal cellulare grazie all’applicazione RaiPlay, che si può scaricare gratuitamente. Va a finire che chiunque potrebbe dichiarare di non avere il televisore ...

Chiara58015306 : RT @Rosanna_Bovo: Nemmeno a me va di sentire idee che non mi rappresentano, soprattutto imposte come pensiero unico. Pertanto, se la signor… - lellinara : RT @lucabattanta: @gianni_pinelli Si può sempre smettere di pagare lo stipendio alla signora Luciana Littizzetto disdicendo la Rai. https:… - DeodatoRibeira : RT @sabrimaggioni: La sig.ra Monica Maggioni, con la quale non ho nulla da spartire né è mia parente, se ne esce con questa vergognosa dich… - fisco24_info : Canone Rai per tablet e smartphone? Cosa c'è da sapere: La proposta dell’Amministratore del Gruppo, Carlo Fuortes… - emilio55555 : @Mov5Stelle #supergreenpass #carobollette Nessuno parla più del canone RAI, ora in bolletta. Questa informazione è… -