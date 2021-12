Al via da oggi il super green pass, controlli sui bus. Niente caffè al banco a chi ne è sprovvisto (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'obiettivo è cercare di evitare chiusure e impedire, allo stesso tempo, a chi non è vaccinato di frequentare luoghi - ristoranti, locali, bar - dove il rischio contagio è maggiore. Resterà in vigore fino al 15 gennaio Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'obiettivo è cercare di evitare chiusure e impedire, allo stesso tempo, a chi non è vaccinato di frequentare luoghi - ristoranti, locali, bar - dove il rischio contagio è maggiore. Resterà in vigore fino al 15 gennaio

Advertising

lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - fattoquotidiano : OGGI AL VIA | Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, che guida anche la Conferenza delle Regioni, è stato più vol… - sole24ore : ?? Via al #supergreenpass: dove, come e quando serve il certificato rafforzato. Doppio binario. Da oggi al 15 gennai… - Miss_FrancyM : Son venuta in sto posto a cambiare le gomme almeno altre 4 volte. In tutte le volte il bonazzo a malapena mi ha riv… - AdriAtri1978 : @marta_pellizzi Io la faccio oggi senza ansia e con fiducia. Credere e affidarsi alla scienza è l'unica via. -