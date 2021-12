Vulcano Semeru in eruzione | grave il bilancio | decine di morti e feriti sull’Isola di Giava Le immagini

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ilè in: arrivanodrammatiche dall’isola indonesiana dove si è risvegliato, nelle scorse ore, il. Gente in fuga per le strade e, purtroppo, numerosie gravisecondo quanto riportano le agenzie locali. Si cercano ancora altri superstiti al disastro. Eruttato ilin Indonesia: 13e 57L’agenzia nazionale per la gestione dele catastrofi sta aggiornando i numeri di un violento disastro naturale: è eruttato ilin Indonesia, precisamentedi. Si tratta di uno degli oltre 130 vulcani attivi nell’arcipelago del sud-est ...

E' salito ad almeno 13 morti il bilancio delle vittime dell'eruzione di ieri del, sull'isola indonesiana di Giava. Lo rende noto l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi, mentre i soccorritori continuano a scavare tra i detriti. Fino ad ora dieci persone ...AGI - L'eruzione delin Indonesia ha causato almeno 13 morti. A dirlo è il portavoce dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri. 'Il bilancio delle vittime è ora di 13 persone. I soccorritori ...E' di almeno 13 morti il bilancio delle vittime dell'eruzione ieri del vulcano Semeru, sull'isola indonesiana di Giava. Lo rende noto l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Il villaggio ...Salgono a tredici i morti per l'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia. Quasi un centinaio sono i feriti secondo un nuovo bilancio delle vittime confermato dall'agenzia per la ...