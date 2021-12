Traffico Roma del 05-12-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione i principali disagi in città sulla tangenziale dove ilè bloccato per un incidente tra via Nomentana e via della Batteria Nomentana verso San Giovanni Al momento per posta alla chiusura temporanea del tratto per un altro incidente si rallenta sulla circonvallazione Cornelia all’altezza di via Bartolo da Sassoferrato disagi anche in zona Eur sempre per incidente in viale Asia in prossimità di via Cristoforo Colombo portiamoci a Ostia qui la polizia locale segnala un incidente in via Delle quinqueremi nei pressi di via Delle prore incolonnamenti in poi su via Pontina versotra Spinaceto e il raccordo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia ...