Sci | CdM | Goggia fa tris | trionfa anche nel superG di Lake Louise

(Di domenica 5 dicembre 2021), 5 dic. - (Adnkronos) - Dopo i due successi in discesa Sofiaconcede ilsulla pista dindoin. La bergamasca, al 14° successo in Coppa del Mondo, si impone con il tempo di 1'18"28 precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami (1'18"39) e l'austriaca Mirjam Puchner (1'28"72). Per l'Italia buonele prove di Federica Brignone (1'18"81) quinta ed Elena Curtoni (1'18"92) settima.

