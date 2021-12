Sabato in FVG 829 nuovi casi e 5 decessi (Di domenica 5 dicembre 2021) Sabato in Friuli Venezia Giulia su 8.169 tamponi molecolari sono stati rilevati 737 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,02%. Sono inoltre 17.733 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 92 casi (0,52%).Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: un uomo di 90 anni di Roveredo in Piano deceduto in ospedale, un uomo di 83 anni di Resia deceduto in ospedale, due uomini di 79 anni di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 76 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 25, mentre i pazienti in altri reparti sono 281. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.I decessi complessivamente ammontano a 4.013, con la seguente suddivisione territoriale: ... Leggi su udine20 (Di domenica 5 dicembre 2021)in Friuli Venezia Giulia su 8.169 tamponi molecolari sono stati rilevati 737contagi con una percentuale di positività del 9,02%. Sono inoltre 17.733 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 92(0,52%).Nella giornata odierna si registrano idi 5 persone: un uomo di 90 anni di Roveredo in Piano deceduto in ospedale, un uomo di 83 anni di Resia deceduto in ospedale, due uomini di 79 anni di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 76 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 25, mentre i pazienti in altri reparti sono 281. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.Icomplessivamente ammontano a 4.013, con la seguente suddivisione territoriale: ...

Advertising

sabato_ivana : RT @Navarra22946672: Mi dicono che in Slovenia se la spassano alla grande, negozi pieni e si scia che è una meraviglia, mentre in FVG è un… - zazoomblog : Sabato in FVG 829 nuovi casi e 5 decessi - #Sabato #nuovi #decessi - megabasket : I risultati del sabato in FVG - zazoomblog : Sabato in FVG 829 nuovi casi e 5 decessi - #Sabato #nuovi #decessi - udine20 : Sabato in FVG 829 nuovi casi e 5 decessi - -